Хартум, , 00:31 — REGNUM Массовая демонстрация прошла столице Судана Хартуме, сообщает агентство Reuters.

По его данным, протестующие выступали за проведение реформ в стране и требовали больше гражданских свобод. Также они скандировали лозунг «свобода, мир и правосудие», который ранее употреблялся на акциях протеста против экс-президента страны Омара аль-Башира.

Отмечается, что группы протестующих пытались перекрывать улицы и жечь автомобильные покрышки. В ходе демонстраций погиб один человек, еще несколько получили травмы. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.