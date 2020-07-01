Москва, , 00:20 — REGNUM Жалоб на электронное голосование по Конституции РФ в штабе нет, сообщил глава общественного штаба по контролю и наблюдению на голосовании Илья Массух.

«Жалоб на электронное голосование непосредственно в штабе отсутствуют», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции РФ. Оно проходило в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня. По предварительным данным, свои голоса отдали 1,09 млн избирателей, явка превысила 90%.