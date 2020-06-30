* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел видеопереговоры с руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 30 июня сообщает агентство Reuters.

Официальный представитель боевиков Сухайль Шахин заявил, что в ходе переговоров между муллой Барадаром и Помпео, которые проходили 29 июня, обсуждались реализация соглашения с США и вывод иностранных войск из Афганистана.

Также Барадар и Помпео обсудили освобождение заключенных властями Афганистана, внутриафганские переговоры и сокращение насилия в Афганистане.

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