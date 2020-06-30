Душанбе, , 23:38 — REGNUM В Таджикистане на территории горного полигона Ляур снайперы 201-й российской военной базы провели учения по отработке тактики уничтожения низколетящих вертолётов и разведывательных дронов условного противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военные, работая в составе снайперских пар и осуществляя наблюдение за действиями условного противника при помощи специальной техники, провели разведку низколетящих целей. Также они отработали поставленные задачи по уничтожению с первого выстрела из снайперских винтовок «Драгунова» мишеней, которые имитировали летающие объекты условного противника на высоте до 15 метров и со скоростью до 1 м/с.

В ходе учения снайперские составы проработали способы перемещения, выбора места и маскировки позиций, усовершенствовали свои навыки в оборудовании и маскировке скрытых позиций, используя специальное снаряжение и естественные укрытия.