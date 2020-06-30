Нейпьидо, , 23:10 — REGNUM Верховный комиссар США по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате действий бирманских военных на прошлой неделе из Мьянмы бежали до 10 000 мусульман-рохинджа, 30 июня сообщает агентство Reuters.

Ранее СПЧ ООН заявило, что беженцами из штата Ракхайн стали 2800 человек, однако Бачелет отметила, что число может быть «намного больше».

Напомним, с 2018 года из Мьянмы в Бангладеш в результате насилия со стороны военных бежали сотни тысяч мусульман-рохинджа.

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