Симферополь, , 23:05 — REGNUM Делегация евросоюзных политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом. Об этом сегодня, 30 июня, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он рассказал, что делегация состоит из девяти человек. Пятеро ее членов — депутаты Евросоюзного парламента от Франции. Возглавляет делегацию депутат ЕП член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.

Помимо депутатов ЕП, в делегацию также вошли: депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева, бывший член центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райчев Райков и венгерский журналист Эрик Альмквист.

В программе визита посещение Ялты и Симферополя. Представители ЕС посетят избирательные участки и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Визит продлится до 2 июля.