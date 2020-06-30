Дамаск, , 22:58 — REGNUM Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трижды обстреляли населенные пункты на территории двух сирийских провинций, сообщил 30 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Щербицкий.

Он уточнил, что были обстреляны поселения в провинциях Латакия и Идлиб, при этом один из населенных пунктов за сутки был обстрелян дважды.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксировано два обстрела населённого пункта Хантутин в провинции Идлиб и один обстрел населённого пункта Танджара в провинции Латакия», — сказал Щербицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования прекратили активные действия на севере Сирии с 6 марта 2020 года.

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