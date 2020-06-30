Рига, , 22:52 — REGNUM Латвийский национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) со ссылкой на санкции Евросоюза запретил на территории Латвии распространение семи каналов RT — Russia Today, пишет портал lsm.lv.

В список запрещённых вошли RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Эти каналы, по мнению NEPLP, должны быть запрещены к трансляции, поскольку находятся в единоличном подчинении и под контролем Дмитрия Киселёва, а он находится под санкциями ЕС как лицо, угрожающее территориальной целостности и суверенитету Украины.

NEPLP доведёт своё решение до всех медиарегуляторов в ЕС, и надеется, что эти каналы запретят к трансляции на всей территории ЕС,

«Полученные нами доказательства очень убедительны, и мы призовём все страны ЕС последовать нашему примеру, запретив трансляции RT на всей территории союза. Таким программам нет места в Латвии и ЕС» — сказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

Решение NEPLP вступило в силу и будет действовать, пока Дмитрий Киселёв находится под санкциями ЕС.

Напомним, что в воскресенье, 28 июня, в большой итоговой программе Дмитрия Киселёва был показан большой сюжет о важной роли красных латышских стрелков в Октябрьской революции в России и красном терроре.