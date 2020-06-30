Москва, , 22:51 — REGNUM Власти Москвы готовы передать Центральной избирательной комиссии России все свои наработки по электронному голосованию. Об этом сегодня, 30 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы готовы все отдать ЦИКу, все наши наработки, технологии, программное обеспечение. Вы знаете, в этом отношении мы полностью открыты», — сказал Собянин.

Напомним, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 30 июня. Таким образом проголосовать могли жители Москвы и Нижегородской области. Сейчас голосование завершено. В общей сложности удаленно проголосовали более 1,1 млн человек. Явка составила более 93%.