Москва, , 22:47 — REGNUM Все результаты электронного голосования по поправкам к Конституции будут расшифрованы в среду, 1 июля. Об этом сегодня, 30 июня, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что дистанционное электронного голосование по поправкам к Конституции было доступно жителям Москвы и Нижегородской области. Таким образом проголосовали более 1,1 млн человек. Явка на электронном голосовании превысила 93%.

«Завтра будет интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании 90 тысяч голосов заняла 7 минут, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион», — сказал Костырко.