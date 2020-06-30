Душанбе, , 22:38 — REGNUM На горном полигоне Ляур военнослужащие артиллерийских подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, провели практическое занятие по вождению боевых машин, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Экипажи самоходных артиллерийских гаубиц 2С1 «Гвоздика» отработали приёмы скоростного маневрирования и смены огневых позиций.

В ходе сдачи зачёта военные преодолели естественные и искусственно созданные преграды, склоны, спуски и косогоры, а также отлично справились с проходами в минно-взрывном заграждении.

Механики-водители в свою очередь улучшили навыки и приёмы перемещения на скоростных участках и прошли заданный маршрут в составе колонны на предельно допустимых скоростях, совершая повороты и развороты различной степени сложности для того, чтобы в дальнейшем вывести артиллерийские батареи из-под огня условного противника.

Отмечается, что условия проведения зачётных заданий были максимально приближены к обстановке реального боя: с применением средств задымления и имитации.