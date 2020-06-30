Аддис-Абеба, , 22:37 — REGNUM Не менее восьми человек погибли, 80 пострадали в ходе беспорядков в Аддис-Абебе, 30 июня сообщает агентство Reuters.

Беспорядки в столице африканской страны вызваны убийством певца и активиста народности оромо Хатчалу Хундессы, которое произошло утром 30 июня.

Беспорядки и столкновения с полицией устроили представители народности оромо. Война с сепаратистами оромо велась правительством Эфиопии много лет.

Читайте также: Правозащитники осудили стрельбу гражданина Китая по рабочим в Зимбабве