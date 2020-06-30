* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Глава Госдепа США Майк Помпео провел телефонные переговоры с членом руководства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потребовав соблюдать условия мирного соглашения в Афганистане на фоне устроенного СМИ скандала с «подкупом Россией талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила 30 июня официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

«Госсекретарь Майк Помпео встретился в режиме видеоконференции с заместителем главы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллой (Абдулом Гани) Барадаром. Обсуждалась реализация мирного соглашения США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Госсекретарь ясно дал понять, что мы ожидаем от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдения своих обязательств, в том числе воздерживаясь от нападений на американцев», — сообщила Ортагус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в американской разведке обвинила военную разведку России в сговоре с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выплате премий за нападения на американских солдат в Афганистане.

Никаких доказательств или обоснований приведено не было, однако издание обвинило президента США Дональда Трампа в бездействии, хотя его якобы проинформировали об этом.

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