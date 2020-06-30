Минск, , 22:11 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии не намерено давать правовую оценку действиям сотрудников Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля республики. Об этом говорится в сообщении МВД, опубликованном 30 июня в ответ на обращения граждан о необходимости проверки законности задержания претендующего на президентский пост Виктора Бабарико и главы его избирательного штаба Эдуарда Бабарико.

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня сотрудниками ДФР КГК по пути в Центризбирком. Они везли собранные подписи граждан за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Действия силовиков санкционировал Александр Лукашенко. Оба задержанных в тот же день были помещены в следственный изолятор КГБ.

МВД Белоруссии отказалось проверять законность задержания Виктора и Эдуарда, а также давать правовую оценку действиям сделавших это должностных лиц КГК «по факту нарушения избирательного законодательства и воспрепятствования реализации указанными гражданами избирательных прав, по мнению заявителей, а также «розыска подписных листов с подписями граждан, оставленных в поддержку В. Бабарико».

Белорусские милиционеры сослались на закон об органах финансовых расследований КГК, согласно которому контроль за деятельностью этих органов осуществляют президент и председатель КГК, а надзор за точным и единообразным исполнением законодательства — генпрокурор и подчиненные ему прокуроры в пределах своей компетенции.

«МВД не наделено полномочиями на осуществление оценки процессуальных действий (решений) работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля», — добавили в МВД Белоруссии.

Там также отметили: «Подобные обращения, рассмотрение которых не относится к компетенции органов внутренних дел, а также не отвечающие установленным требованиям, в МВД оставляются без рассмотрения по существу и направления ответов (уведомлений) заявителям».

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