Москва, , 21:24 — REGNUM Турция не сможет самостоятельно продать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, которые она приобрела у России, третьим странам, в частности США. Об этом сегодня, 30 июня, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

Напомним, что Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400 после того, как ее партнеры по военному блоку НАТО отказались продавать Анкаре современные системы ПВО.

Однако в НАТО, и прежде всего США, крайне негативно восприняли решение Турции купить у России С-400. Было много громких заявлений со стороны Вашингтона, Турцию даже выкинули из американской программы истребителя пятого поколения F-35. Но Анкара все же приобрела у России С-400.

Теперь же американский сенатор Джон Тьюн предлагает просто выкупить у Турции российские С-400, чтобы уладить все противоречия.

Однако представитель ФСВТС Воробьева заявила, что Турция не может продать купленные ею у России С-400 третьим странам без согласия Москвы.

«Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», — сказала она.

Насколько Анкара будет следовать данном условию покупки у России С-400 — вопрос открытый.