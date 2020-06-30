Кишинёв, , 21:11 — REGNUM В Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) заявили, что покинувшему их фракцию депутату Штефану Гацкану заплатили $1,2 млн за переход в депутатскую группу Pro Moldova. Об этом заявил 30 июня на пресс-конференции в парламенте Молдавии вице-спикер, депутат-социалист Влад Батрынча, передает ИА REGNUM.

Батрынча назвал поступок Гацкана действиями «политической проститутки, которая за $1,2 млн готова продать собственную мать». Социалисты призвали Гацкана сдать свой мандат.

Влад Батрынча отметил, что ранее сам Гацкан рассказывал коллегам, что ему предложили 500 тыс. евро за выход из ПСРМ, и тогда он отказался. Но когда сумму повысили, он согласился.

«Мы осуждаем этот акт проституции и осуждаем сутенера, который из-за границы продолжает заниматься тем, чем занимался в последние годы в парламенте», — сказал Батрынча.

Он добавил, что социалисты «объявляю войну коррумпированным депутатам» и намерены добиться роспуска этого парламента.

Ранее 30 июня депутат от Партии социалистов Штефан Гацкан, которого несколько месяцев назад избрали по одному из одномандатных округов, заявил о выходе из фракции социалистов и переходе в депутатскую группу Pro Moldova.

После ухода Гацкана у правящей коалиции социалистов и демократов осталось 49 из 101 места в парламенте. При этом даже с учетом голосующего вместе с правящей коалицией независимого депутата Александра Олейника у коалиции теперь нет парламентского большинства.

В последние месяцы сразу несколько групп депутатов покинули фракцию Демпартии и парламентское большинство.

Отметим, что группа Pro Moldova считается близкой к беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Ранее президент Молдавии Игорь Додон обвинил Плахотнюка в том, что именно он стоит за подкупом депутатов из парламентского большинства и попыткой отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику.

В июне 2019 года Плахотнюка отстранили от власти в Молдавии, и с тех пор он скрывается в США.

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