Курган, , 20:50 — REGNUM В Курганской области члены участковых избирательных комиссий подходят к своей работе не только ответственно, но и творчески. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Даже в поле под дождём Пресс-служба избиркома Курганской области

Погода в Зауралье не радует — дожди, шквалистый ветер, осенние температуры воздуха. При этом все формы реализации волеизъявления проходят с соблюдением мер безопасности, в том числе и на придомовых территориях, сообщают в избиркоме.

Для многих голосование стало интересным незабываемым событием с позитивными эмоциями. А члены участковых избирательных комиссий приятно удивляют творческим подходом к работе.

«Даже в поле, на лугу, где так зреет колос, я на тракторе добуду для России голос!», — сообщают члены участковых комиссий с сельских территорий Курганской области.

Напомним, 1 июля 2020 года — последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.