Курган, 30 июня 2020, 20:50 — REGNUM В Курганской области члены участковых избирательных комиссий подходят к своей работе не только ответственно, но и творчески. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Погода в Зауралье не радует — дожди, шквалистый ветер, осенние температуры воздуха. При этом все формы реализации волеизъявления проходят с соблюдением мер безопасности, в том числе и на придомовых территориях, сообщают в избиркоме.
Для многих голосование стало интересным незабываемым событием с позитивными эмоциями. А члены участковых избирательных комиссий приятно удивляют творческим подходом к работе.
Напомним, 1 июля 2020 года — последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.