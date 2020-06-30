Минск, , 20:41 — REGNUM Начальник штаба обороны британских Вооруженных сил генерал Ник Картер обсудил 29 июня по телефону с начальником генерального штаба Вооруженных сил — первым замминистра обороны Белоруссии генерал-майором Александром Вольфовичем вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны постсоветской республики.

«Далее стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. Акцент был поставлен на дальнейшем развитии взаимодействия в сфере миротворческой деятельности, — сказано в кратком официальном сообщении. — Также в ходе беседы генерал-майор Александр Вольфович поблагодарил британскую сторону за безвозмездную помощь, оказанную государственному учреждению «432-й ордена Красной Звезды Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь», а также выразил поддержку и солидарность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19».

Напомним, официальный Минск поддерживает активные контакты с НАТО и участвует в обеспечении операций альянса в Евразии. Миротворческая деятельность армии Белоруссии за рубежом пока не проявила себя даже на постсоветском пространстве.

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