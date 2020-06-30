Екатеринбург, , 20:35 — REGNUM Эксперты ИННОПРОМ ONLINE в рамках сессии «Парижское соглашение: вызовы и возможности для российской промышленности» обсудили возрастающую роль климатической повестки.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, экологичность уже стала играть особую роль в позиционировании компаний, запуск и реализация программ в этом направлении позволит сохранить конкурентоспособность.

«Обязательно этим нужно заниматься, даже, если от этого нет сиюминутных экономических эффектов, потому что глобальная конкуренция, это, прежде всего, конкуренция стандартов, различных режимов допуска на рынок, это то, что уже сейчас начинают чувствовать наши предприятия. Весь набор природоохранных мероприятий, технологий нам нужен, в том числе, для того, чтобы однажды утром не обнаружить, что очередная ниша закрыта», — отметил Василий Осьмаков.

Член совета директоров ПАО «Северсталь» Филип Дэйер отметил, что компания уделяет пристальное внимание климатической повестке, и в июле этого года планирует представить свою климатическую стратегию.

Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов отметил, что под влиянием глобальной климатической повестки происходит серьезная трансформация в структуре мировых инвестиций.

«Инвесторы обращают внимание на компании, которые меняют подход к производству в сторону устойчивой модели. Безусловно, возобновляемая энергетика нужна России в том числе и для наращивания собственных технологий и инноваций. Уверен, что она зарекомендует себя как конкурентный и качественный поставщик разработок в сфере ВИЭ», — отметил Стефан Звегинцов.

Напомним, INNOPROM ONLINE — интернет-проект организаторов международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Каждую неделю эксперты ИННОПРОМ — представители власти и руководители российских и международных компаний в онлайн-режиме обсуждают с профессиональной аудиторией новую реальность, обмениваются опытом и знаниями для лучшего понимания происходящего и ускоренной перестройки. 27 мая в работе площадки принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.