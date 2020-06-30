Москва, , 20:34 — REGNUM Мосгоризбирком принял решение аннулировать несколько бюллетеней для голосования по поправкам к Конституции, в которые оказались вписаны неверные фамилии. Обнаружили ошибку и предотвратили ее последствия наблюдатели Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Инцидент произошел на участке №1403, где один из пришедших участников голосования обнаружил, что он внесен в список голосовавших на дому или по месту работы. Благодаря вмешательству наблюдателей конфликт был быстро исчерпан, и москвич смог воспользоваться своим правом голоса.

«Мы понимаем и, безусловно, разделяем возмущение участников голосования, которые пришли на участок и это увидели. Но люди есть люди, тем более, которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. К сожалению, так бывает, поэтому ошибочно проставили вот эту вот отметку», — прокомментировал ситуацию зампредседателя Московского городского избирательного комитета Дмитрий Реут.

Сегодня, 30 июня, Мосгоризбиркомом было принято решение аннулировать бюллетени, связанные с процессуальными нарушениями. Кроме пакета с участка №1403, будут аннулированы и бюллетени с двух других участков — под номерами 2771 и 2273. Как выяснил Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием в Москве, на этих участках число проголосовавших на дому не совпадало с количеством выданных для этого бюллетеней. Как выяснила Мобильная группа, реестры оказались заполнены некорректно, а данные о голосующих на дому вносились в них несвоевременно.

Благодаря бдительности и своевременным действиям наблюдателей голосование по поправкам к Конституции оказалось надежно защищено от фальсификаций, искажений и технических ошибок. Таким образом, российская столица продолжает задавать высокий стандарт чистоты и прозрачности голосования.