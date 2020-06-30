Ашхабад, , 20:30 — REGNUM Главы регионов Туркмении вручили президенту Гурбангулы Бердымухамедову рапорты о выполнении установленного главой государства плана по урожаю пшеницы, определенного на уровне 1,4 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает пресс-служба туркменского лидера.

По этому поводу состоялось торжественное мероприятие, выступая на котором, Бердымухамедов заявил о том, что в честь этого знаменательного события сочинил стихотворение «Пшеница». После чего процитировал его:

«Красы прибавляет туркменскому краюУтренней чудной порою пшеница.И я земледельцу успехов желаю, —Весь мир согревает собою пшеница.

Родина белой пшеницы — мой край!Песня счастливой зарницы — мой край!К цели великой стремящийся, знай:Время твоё золотое — пшеница.

Радует душу родная земля,Щедро вовек плодоносят поля.В поле трудящимся благоволя,Благо дарует земное пшеница.

В доме уютно, всего в нём полно, —Собрано, сложено, сохранено.Злак замечательный, чудо-зерно,Соком земли налитое — пшеница.

Ты знай, земледелец, всегда мы с тобой!Прими, земледелец, поклон наш земной!И труд хлебороба венчая собой,Пусть солнцем сияет на тое* пшеница!».* Той — праздничное застолье

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