Москва, , 20:20 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный проект закона, принятый в июне, а также отметил работу комитета по образованию и науке.

Законопроект о воспитании в школах и вузах Володин назвал самым важным законопроектом месяца. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным, предлагается сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса.

«В поправках к Конституции, которые вынесены на общероссийское голосование, закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России, а также возлагается на государство обязанность создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Принятый в первом чтении законопроект направлен на реализацию этих новых норм Конституции», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

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В этой связи Володин отметил работу комитета Госдумы по образованию и науке, который и вел проект закона. Он уже прошел первое чтение и готовится к обсуждению во втором.

Кроме того, спикер Госдумы отметил активность в зале заседаний депутатов Николая Николаева («Единая Россия»), Николая Коломейцева (КПРФ), Сергея Жигарева (ЛДПР) и Валерия Гартунга («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае Госдума продолжила законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции. В этой связи Володин отметил поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов — представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых.

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