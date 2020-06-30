Бишкек, , 20:19 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании республиканского парламента прокомментировал ситуацию с выявлением на госпредприятии «Киргизские железные дороги» коррупционной схемы, приносившей ее создателям ежемесячно около 9 млн сомов (8,3 млн рублей).

«Эта схема не вчера возникла. Очевидно, что она действовала на протяжении десятка лет. Почему она не была выявлена за столько времени? Потому что сами проверяющие органы, которые должны бороться с коррупцией, были вовлечены в эту коррупционную схему», — заявил он.

Глава государства отметил что «Киргизские железные дороги» за все эти годы неоднократно проверяли счетная палата, налоговая служба, финансовая полиция и прокуратура.

«Необходимо разоблачить не только коррупционеров чиновников, но и представителей правоохранительных органов, прикрывающих их неблаговидные дела. И с ними тоже будет вестись беспощадная борьба», — пообещал Жээнбеков.

Читайте также: Экс-главу «Киргизских железных дорог» арестовали по подозрению в коррупции