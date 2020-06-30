Москва, , 20:18 — REGNUM В России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции. Об этом сегодня, 30 июня, сообщила Центральная избирательная комиссия.

Напомним, что онлайн-голосование было доступно для жителей Москвы и Нижегородской области. Для электронного голосования по поправкам к Конституции нужно было зарегистрироваться и получить электронный бюллетень через портал государственных услуг или mos.ru.

В итоге явка на электронном голосовании составила 93,1%. Всего проголосовали 1,107 млн человек.