Бишкек, , 20:17 — REGNUM Правительство Киргизии упразднило единый депозитный счет, на котором накапливались деньги, поступавшие от возмещения ущерба по уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями, пишут киргизстанские СМИ.

Как отмечает международный деловой совет, поводом для принятия такого решения стали многочисленные жалобы со стороны местных предпринимателей на то, что силовые ведомства страны, прикрываясь борьбой с коррупцией, устроили «соревнования» — кто сможет перечислить больше денег на этот спецсчет.

«В течение последних двух лет поступало много обращений от представителей крупного и среднего бизнеса о необоснованном доначислении налогов по результатам обращений правоохранительных органов в налоговую службу», — уточнили в бизнес-ассоциации.

Причиной, по которой антикоррупционные ведомства стали значительно чаще превышать свои полномочия, стало полученное ими право на получение от 25% до 30% взысканных таким способом денег. О каком-либо наказании вымогателей из числа сотрудников правоохранительных органов не сообщается.

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