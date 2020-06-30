Нью-Йорк, США, , 20:14 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики призвали США прекратить односторонние санкции против Исламской Республики Иран. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 июня, на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Китая при Всемирной организации Чжан Цзюнь.

Постпред Китая напомнил, что причина нынешнего кризиса вокруг Ирана — это односторонний выход США из Всеобъемлющего соглашения по иранскому атому (СВПД), а не какие-то действия Ирана.

«Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции … и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231», — сказал представитель Китая.

Цзюнь подчеркнул, что Китай выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана. Он подчеркнул, что все положения резолюции 2231 должны исполняться, включая договоренности об ограничительных мерах, связанных с вооружениями.