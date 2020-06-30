Салехард, , 20:03 — REGNUM На Ямале к 15:00 30 июня явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 65,46% от общего числа избирателей. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ЯНАО.

Проголосовали 239 534 ямальца. Самая высокая активность избирателей в Красноселькупском районе — явка 86,35% от общего числа избирателей, Ямальский район — 84,99%, Тазовский район — 81,15%, Шурышкарский район — 76,67%, Приуральский район — 74,64%, Пуровский район — 70,79%.

Среди городов по явке лидируют Муравленко — 66,08% от общего числа избирателей, Лабытнанги — 65,75%, г. Ноябрьск — 62,13%, г. Салехард — 59,6%.

Напомним, 1 июля 2020 года — последний день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.