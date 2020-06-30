Минск, , 19:23 — REGNUM Кандидатами в президенты Белоруссии могут быть зарегистрированы шесть человек — именно столько сдали минимум 100 тысяч достоверных подписей граждан за своё выдвижение. Об этом 30 июня проинформировал Центризбирком постсоветской республики.

За период с 21 мая по 19 июня достаточное для регистрации кандидата в президенты количество подписей, прошедших проверку в госоргане, собрал экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Сейчас он арестован и находится в сизо КГБ. Центризбирком признал достоверными 165,744 тысяч собранных за его выдвижение подписей.

Второй по рейтингам оппонент Александра Лукашенко — его бывший помощник Валерий Цепкало, по данным Центризбиркома, необходимое количество подписей не собрал. За его выдвижение кандидатом в президенты, как утверждают в госоргане, собрано лишь 75,249 достоверных подписей.

За выдвижение бессменно занимающего президентское кресло Александра Лукашенко, по данным Центризбиркома, собрано 1,939 млн подписей. Считающаяся его спарринг-партнёршей Анна Канопацкая находится на третьем месте по количеству собранных подписей (146,588 тыс).

Лидер белоруской социал-демократической партии (БСДГ) Сергей Черечень — на четвёртом месте (143,109 тыс). На пятом месте — сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (106, 841 тыс). На шестом — Светлана Тихановская, жена находящегося в СИЗО популярного блогера Сергея Тихановского, за её выдвижение кандидатом в президенты собрано 104,757 тыс подписей, признанных Центризбиркомом достоверными.

До 4 июля остальные участники президентской кампании могут сдать подписи, собранные за своё выдвижение кандидатами в президенты. Изначально Центризбирком зарегистрировал 15 инициативных групп по сбору подписей, однако вскоре несколько человек заявили о выходе из президентской кампании.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Выборы президента Белоруссии