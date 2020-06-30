Лондон, , 19:09 — REGNUM Джонсон пообещал жителям Британии спасти экономику, провести озеленение и развивать науку, сообщает 30 июня BBC News.

С такими словами британский премьер-министр Борис Джонсон, выступил с обращением к нации.

Он рассказал, как его кабинет министров планирует изменить ситуацию к лучшему после кризиса, вызванного коронавирусом.

По словам Джонсона, «страна должна быть готова к тому, что может произойти дальше», и поэтому «не следует оставаться в плену у вспышки» коронавируса.

Он заявил, что считает жесткую экономию и аскетизм неправильной реакцией на кризис, вызванный коронавирусом, однако не исключил повышения налогов для реализации плана восстановления страны.

Эти средства, сказал Джонсон, будут потрачены на создание новых рабочих мест, на обеспечение школ и больниц, модернизацию инфраструктуры и ускорение экономического роста.

Он заявил о плане нанять ещё 20 тыс. полицейских, сделать жильё доступным для молодёжи, построить «новые фантастические дома» и озеленить Соединенное Королевство, засадив 30 тыс. гектаров деревьями, чтобы «зарядить энергией душу».

Кроме того, Джонсон сообщил, что видит Британию в будущем как «научную супердержаву», которая, в частности, сможет создать первый в мире дальний пассажирский самолет с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу.

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