Тюмень, , 19:06 — REGNUM В Тюменской области явка на голосование по поправкам к Конституции РФ выше средней по стране. Об этом заявил на брифинге 30 июня председатель регионального избиркома Игорь Халин.

По итогам 29 июня участие в голосовании по поправкам приняли 559 674 тюменских избирателей. Явка составила 49,75%. тогда как в целом по России проголосовали 45,7% от общего числа избирателей.

За легитимностью и прозрачностью процесса голосования следили 3 011 общественных наблюдателей. За минувший день голосования с одного участка поступила жалоба на недостаточное количество средств индивидуальной защиты.

Игорь Халин также напомнил, что 1 июля 2020 года — последний день голосования по поправкам в Конституцию РФ.