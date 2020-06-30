Рига, , 18:52 — REGNUM Возле здания посольства Белоруссии в Риге прошёл пикет с требованиями к властям этой страны — освободить «политических заключённых» и обеспечить «свободные и честные президентские выборы 9 августа». Об этом сообщили журналисты новостной программы «Панорама» Латвийского телевидения.

По их данным, возле посольства с плакатами собрались около 40 человек. На них были написаны требования прекратить «политические репрессии» и «насилие в Белоруссии», «свободные выборы» и т.д. Пикетчики призывали власти Латвии публично осудить «репрессии в Белоруссии».

Организатором пикета выступил Мартиньш Вайварс, член Совета либерально-националистического журнала Ir.

«Арестовывают (в Белоруссии) лидеров оппозиции и кандидатов в президенты. Более 100 человек арестованы только за то, что выражали свои взгляды. Если бы подобное произошло в Латвии, и если бы нам никто в мире не выразил поддержку, мы бы тоже почувствовали себя не очень хорошо», — сказал журналистам Вайварс.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что «события, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и таких вот выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность».

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