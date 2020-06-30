Пекин, , 18:50 — REGNUM Свою работу в Пекине завершила 20-я сессия руководящего органа ВСНП — Постоянного комитета (ПК) 13-го созыва. Главным итогом работы сессии стало принятие Закона КНР о защите национальной безопасности в Специальном административном районе (САР) Сянган (Гонконг), сообщает 30 июня Синьхуа.

Принятый сессией закон подписан председателем КНР Си Цзиньпином, а ПК ВСНП включил его в одно из приложений к Основному закону КНР о САО Сянган.

Подводя итоги сессии, председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу призвал ввести реализацию принципа «одна страна — два строя» в русло укрепления законности, конституционного порядка и общественного правопорядка и государственной безопасности КНР.

Отметим также, что на эти дни пришлась традиционная, 21-я по счету коллективная политучеба с участием членов Политбюро ЦК КПК, на которой председательствовал генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин. Как сообщает Синьхуа, она была посвящена укреплению организационной политики партии в современных условиях.

Как подчеркнул партийно-государственный лидер КНР на очередном заседании Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, в сложившихся условиях потребуется активное поощрение поисков новых форм работы во всех ключевых сферах общественно-политического развития.

Напомним, что принятие закона о Гонконге вызвало острую негативную реакцию США, которую в Пекине характеризовали вмешательством во внутренние дела КНР.