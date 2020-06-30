Москва, 30 июня 2020, 18:46 — REGNUM В Вашингтоне надеются, что новый виток гонки вооружений подстегнёт их экономику, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сенаторы Конгресса США призвали Вашингтон как можно скорее продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов рассмотреть продление договора СНВ-3 на «определённых условиях».
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