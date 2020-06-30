Москва, , 18:46 — REGNUM В Вашингтоне надеются, что новый виток гонки вооружений подстегнёт их экономику, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сенаторы Конгресса США призвали Вашингтон как можно скорее продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.

«Я полагаю, что этот договор обеспечивает предсказуемость в международных отношениях. Беда только в том, что Трампу, и не ему одному, а значительной части американского руководства, как раз предсказуемость совершенно не нужна, — сказал Вассерман. — Наоборот, они стремятся сделать свою деятельность максимально непредсказуемой для всего мира. Даже ценой того, что весь мир тоже станет менее предсказуемым. Поэтому я полагаю, что договор, скорее всего, не будет продлён. Кроме того, в Вашингтоне надеются, что новая волна гонки вооружений подстегнёт их экономику в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон готов рассмотреть продление договора СНВ-3 на «определённых условиях».

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