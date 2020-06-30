Пекин, , 18:33 — REGNUM Группа добровольцев из музея «Манифеста Коммунистической партии» при Фуданьском университете Шанхая, где был осуществлен первый в истории перевод исторического документа Карла Маркса и Фридриха Энгельса на китайский язык, обратилась с письмом к генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР Си Цзиньпину.

В ответе партийно-государственный лидер КНР указал, что этот перевод, выполненный ровно столетие назад первым ректором университета Чэнь Вандао, сыграл важнейшую роль в распространении в Китае учения и идеалов коммунизма в целях национального освобождения и возрождения Китая, отмечает 30 июня Синьхуа.

Си Цзиньпин дал высокую оценку усилиям добровольцев по распространению марксистской теории, призвав их продолжить и всесторонне улучшить свою работу в этом направлении. Лидер КПК выразил уверенность в том, что партии необходимо бороться и отстаивать идеалы и убеждения, для чего члены КПК, в особенности молодежь, должны добросовестно изучать коммунистическое теоретическое наследие, а также историю социализма.