Москва, , 18:28 — REGNUM Договор СНВ-3 рискует повторить судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что сенаторы американского Конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки обратились с призывом к властям США в скорейшем времени продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Как полагает Черняховский, если отменять этот договор, то свободы рук это не создаёт, а нестабильность повышает. Что касается США, то они, по мнению Черняховского, используют договор СНВ-3 как возможность оказывать давление, добиваясь выгодных для себя действий и угрожая в противном случае отказаться от соблюдения этого соглашения.

«Сам по себе договор СНВ-3 играет двойственную роль, так как он удерживает сферу противостояния на одном уровне, но создаёт пространство для соревнования на другом уровне, ещё менее регулируемом и контролируемом, — сказал Черняховский. — Но в целом надо понимать, что в Америке разные сектора экономики заинтересованы в разном распределении того, что мы назвали бы госзаказами. Среди них есть ВПК, который хочет, чтобы деньги шли ему. Трамп в целом взял курс на реиндустриализацию страны. А самый простой способ увеличить количество рабочих мест и дать толчок экономике — это загрузить ВПК, который давно этого ждал, так как в последнее время ему доставалось меньше, чем во времена холодной войны. И ему, конечно, нужно накручивание ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению американских сенаторов, продление действия договора позволит США следить за тем, как Россия соблюдает условия СНВ-3, получая ценные и уникальные данные про численность, характеристики, местонахождение и деятельность российских стратегических сил.

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