Москва, , 18:24 — REGNUM Энтузиазм граждан к голосованию по поправкам к Конституции России оказался крайне высоким, и большинство граждан делают совершенно осознанный выбор за или против предложенных изменений в Основной закон страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина на брифинге в Общественной палате РФ.

«В целом, надо сказать, граждане знают, за что они голосуют — или, соответственно, против, если у них есть такое мнение. Они полностью осознанный делают свой выбор в этом общероссийском голосовании, и участвуют живо, заинтересованно, активно», — заявила Гришина.

По её словам, организаторы выборов, члены участковых комиссий несут в связи с этим особенно высокую нагрузку, но относятся с полной ответственностью к организации процесса.

«Не могу не отметить, что количество наблюдателей, которые собрала Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты регионов, беспрецедентно и просто вызывает только восхищение. Огромная работа, которая была проделана за последние месяцы, ведь наблюдателям нужно присутствовать не только на участке каждый день голосования, но и при голосованиях на придомовых территориях, при голосовании на дому, при выезде на отдалённых территориях», — указала Гришина.