Томск, , 04:02 — REGNUM Основной день голосования по поправкам к Конституции РФ стартовал в Томской области 1 июля в 08:00 по местному времени.

Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, по состоянию на 1 января 2020 года численность избирателей в Томской области составляла 768 355 человек.

По имеющейся информации, за пять дней в голосовании по поправкам к Конституции РФ уже приняли участие свыше 209 тысяч жителей Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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