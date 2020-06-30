Москва, , 18:12 — REGNUM Граждане проявили большой энтузиазм в отношении новых форм проведения общероссийского голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина на брифинге в Общественной палате РФ.

«Гражданам оказалась понятной данная форма голосования. Мы видим это по количеству принявших участие. Напомню, что сегодня с утра мы объявили явку по состоянию на вчерашний день — подсчёт осуществился, 49 млн, 45,7%. Дистанционно проголосовало из всех заявившихся 89% наших участников голосования. То есть в целом мы видим востребованность института», — заявила Гришина.

«Надо сказать, что голосование действительно стало общенародным. Это стало народным проектом, по сути. Я это вижу по тем обращения в том числе, что к нам идут. Действительно многих затронула сама тема, интерес огромный, огромное количество обращений в наш информационный справочный центр, огромное количество письменных обращений», — отметила она.

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