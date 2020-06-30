Ульяновск, , 18:08 — REGNUM В Ульяновской области появятся центры управления регионом (ЦУР) ещё в трёх районах региона. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на штабе по развитию области, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Глава региона отметил, что единая модель управления на основе цифровых технологий создаётся для укрепления связи органов власти с институтами гражданского общества и жителями области. По словам Сергея Морозова, «ядром качественных изменений должны стать муниципальные центры управления регионом, где будет аккумулироваться оперативная информация по жизнеобеспечению» территории и обращения, жалобы жителей. Губернатор уверен, что это позволит оперативнее и эффективнее принимать управленческие решения.

Пилотными площадками стали Карсунский и Кузоватовский районы. Ещё одно муниципальное образование будет определено среди тех, кто подаст заявки. Центры должны заработать к осени 2021 года.

Напомним, ЦУР представляет собой систему вовлечения граждан в процессы планирования и принятия управленческих решений органами власти, его концепция работы: «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем. Информируем».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области при поддержке Минкомсвязи РФ запускают ЦУР. Первым муниципальным образованием, где создан ЦУР, стал Ульяновск, так как на него приходится 72% обращений жителей. Власти отмечают, что горожане могут обратиться с вопросом по телефону, электронной почте, через социальные сети или с помощью мобильного приложения. Муниципальный центр управления регионом объединяет «функции контакт-центра при главе города и будет принимать обращения по мерам социальной поддержки, модерировать информацию о городских вопросах по ведомственной принадлежности».

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