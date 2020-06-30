Москва, , 18:07 — REGNUM Поддержка поправок к Конституции станет новым этапом развития РФ, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Черту под 90-ми подвели, как только был избран президентом Владимир Путин, и мы с вами ушли от той безответственности, когда не выплачивались зарплаты и пенсии, когда принимались законы и не исполнялись, когда мы могли вообще потерять государство. А сейчас мы говорим о новом этапе развития, развития, которое базируется на новых стандартах, стандартах правового, социального государства, суверенного государства. Государства, где ждут свои традиции и ценности, где защищают свою историю, где приоритетом считают внимание к детям, к семье», — заявил Володин в эфире Первого канала.

Спикер Госдумы также дал характеристику новому этапу развития страны.

«Это новый этап развития нашего государства, где более высокие стандарты жизни, где более высокие обязательства перед гражданами, где мы с вами цементируем наши ценности, защищая их, мы не даём никому посягать на них», — отметил Володин.

«Мы не только защищаем свой суверенитет, но и не позволяем принятием этих поправок посягать хотя бы на его частичку, — то, что до сегодняшнего дня возможно. Ну и, конечно, речь идет о новом качестве власти, потому что наполняются новым содержанием институты: Госдума, Совет Федерации, правительство — это очень важно», — подчеркнул он.

Володин сообщил, что он уже проголосовал по поправкам к Конституции и призвал граждан России выразить свою позицию по изменениям в Основной закон.

«Сегодня от вас очень многое зависит, и ваш голос решит судьбу развития нашего государства. Государства социального, правового, основанного на стандартах, где все базируется вокруг человека. И эти поправки в случае принятия, сделают нашу страну сильнее, ее суверенитет — незыблемым. В ваших руках будущее нашей страны», — заявил спикер Госдумы.

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