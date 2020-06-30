Казань, , 18:05 — REGNUM На выборы главы Татарии, которые состоятся в сентябре 2020 года, своих кандидатов выдвинули «Партия роста» и «Коммунисты России».

От «Партии роста» в выборах планирует принять участие председатель регионального отделения, депутат Госсовета республики, гендиректор ГК «Кориб» Олег Коробченко. Также партия выдвинула 120 кандидатов на муниципальные выборы в двух городах и 43 районах Татарии.

«Коммунистов России» представит первый секретарь регионального отделения партии Альфред Валиев, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Он отметил, что пройдет 5%-ный фильтр, обратившись к лояльным партии депутатам.

ИА REGNUM напоминает, ранее своих кандидатов на пост главы республики выдвинули «Единая Россия» — действующий глава Рустам Минниханов, «Справедливая Россия» — глава регионального отделения Альмир Михеев, координатор регионального отделения ЛДПР — Владимир Сурчилов. КПРФ отказалась от выдвижения кандидата для избрания главой республики.

Выборы главы Татарии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Глава будет избираться на пять лет.

На предыдущих выборах главы республики победу одержал, являясь действующим главой, Минниханов. Он набрал 94,4% голосов при явке около 84%. Минниханов возглавляет республику с 2010 года.