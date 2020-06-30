Брюссель, , 18:01 — REGNUM Евросоюз исключил США из списка «безопасных стран», для которых с 1 июля будут частично сняты ограничения по туристическим поездкам, 30 июня сообщает агентство Reuters.

Кроме стран блока и ранее разрешенных стран, гражданам ЕС с 1 июля можно будет путешествовать в Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Также Евросоюзом предварительно одобрено возобновление поездок в Китай — в случае, если китайские власти одобрят возобновление поездок своих граждан в страны ЕС.

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