Абакан, , 04:01 — REGNUM В Хакасии 1 июля в 08:00 по местному времени стартовал основной день голосования по поправкам к Конституции РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, по состоянию на 27 июня в общероссийском голосовании в Хакасии уже приняли участие более 80 тысяч человек.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, голосование проводится с соблюдением требований безопасности», — говорится в сообщении ресизбиркома.

Напомним, на 1 января 2020 года в Хакасии было зарегистрировано 398 753 избирателя.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года.

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