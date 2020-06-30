Москва, , 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.

«Конституцией такая должность не предусмотрена», ― сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил избрать Владимира Путина «пожизненным президентом» России.

При этом Кадыров пояснил, что это такое предложение вызвано тем, что на сегодняшний день просто нет политического лидера аналогичного масштаба, способного заменить на этом посту Владимира Путина.