Москва, , 17:52 — REGNUM В России никаких ограничений на агитацию во время всероссийского голосования по поправкам к Конституции не предусмотрено. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в Общественной палате РФ.

«Ещё раз хочу всем разъяснить: никакого ограничения агитации ни с юридической, ни с практической точки зрения нет вовсе. У нас очень много примеров, когда фактически вот такое распространение информации ведут с самых разных сторон. Например, Коммунистическая партия открыто распространяет газеты, листовки — и массово распространяет — с призывом голосовать против поправок к Конституции», — заявил Григорьев.

Недавно такой известный политик Борис Борисович Надеждин на федеральных каналах рассказывал, что в Долгопрудном весь город просто заполнен с его призывами голосовать против поправок к Конституции», — продолжил он.

По его словам, крайним примером может служить то, что социальные сети вовсе заполнены сотнями тысяч практически одинаковых сообщений, «которые генерируют специально подготовленные боты».

«Конечно, есть и те, кто призывают к голосованию за Конституцию. И таких людей много — это и общественные деятели, и политики, и рядовые граждане. Никакого ограничения к призывам законодательство не содержит», — подчеркнул он.