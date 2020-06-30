Москва, , 22:17 — REGNUM Поправка, предложенная к 67-й статье российской Конституции, вызвала бурное обсуждение как в среде российских патриотов, так и среди ненавистников России. Почему заявка на преемство России активов СССР не только на своей территории, но и за ее пределами, так взбудоражила информпространство, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Конституция Российской федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

В объяснении смысла полного преемства обязательств и активов от СССР современной Россией наметилась тенденция поговорить о территориях, которое советское, а то и имперское руководство Россией спокойно присоединяло и отделяло, сообразуясь только с сиюминутным удобством. В 1991-м году такая практика аукнулась тем, что ставшие вдруг независимыми части единой страны потащили к себе русские земли с русским населением, доставшиеся им «в подарок».

И если российские патриоты, дождавшись упоминания этого факта, примериваются мысленно к способам вернуть столь несправедливо потерянное, то для политических верхушек испеченных в 1991-м новообразованных государств это повод завопить погромче про ужасную российскую агрессию, которая их вот-вот всех захватит. Тем не менее истинное направление этой поправки обращено к самой нынешней России и служит самой главной цели — собиранию народного согласия, без которого никакое благое начинание состояться не может.

Читайте статью Александра Запольскиса «Битва за русские земли, которая нам предстоит».