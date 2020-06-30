Москва, , 17:36 — REGNUM Движение «Голос», опубликовавшее предварительное заявление о голосовании по поправкам к Конституции России, исказило требования законодательства к процедуре общероссийского голосования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил руководитель рабочей группы по контролю за голосованием Максим Григорьев на брифинге в Общественной палате РФ.

«Я смотрю их предварительное заявление и не могу не прокомментировать. Например, пункт, который они назвали грубым превышением полномочий избирательных комиссий. В этом они выступают против многодневного голосования, которое стало одной из основных мер, которая защищает здоровье наших граждан», — заявил Григорьев.

При этом в организации путают принципы избирательного законодательства, связанного с выборами, и особенностями российского законодательства, связанного с общероссийским голосованием, указал он.

«Путают в том числе здесь и придомовое голосование и надомное», — отметил Григорьев.

«В следующем пункте они говорят, что видят принуждения к голосованию. Но обилие фейков в этой сфере не вызывает сомнения. Буквально недавно мы обсуждали случай в Магадане, когда это образование «Голос» и в социальных сетях в том числе активно распространяли информацию, что одно из частных предприятий якобы призывает и даже оказывает давление на своих сотрудников по участию в голосовании. Потом, как это часто бывает, выяснилось, что такая организация не работает фактически уже пять лет. И таких примеров, кстати, много», — отметил он.

Ранее в Общественной палате заявили, что организация «Голос» ответственна за 92% сообщений о нарушениях, которые являются фейками.