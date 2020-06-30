Москва, 30 июня 2020, 21:51 — REGNUM У нынешних попыток поставить под сомнение легитимность российской власти удивительно много общего с тем, что творилось зимой 2011−2012 года. О том, почему через восемь лет всё еще продолжаются попытки разыграть «оранжевый сценарий» по старым прописям, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Митинг на Болотной площади
Митинг на Болотной площади
Bogomolov.PL

Опять, как и в 2012-м, наблюдаются попытки гальванизировать теперь уже вовсе остывшую «либеральную оппозицию», с тоской отрабатывающий номер, который должен символизировать «противостояние власти». Интереснее даже не все эти утомленные сами собой персонажи, а судьба более молодых левых движений, которые хотят заявить о себе, да не знают как.

Левые, называют они себя «коммунистами», «социалистами» или еще как, находятся на перепутье, чем-то похожим на февраль 1917-го, когда союзничать с тогдашними либералами было для тогдашних левых смерти подобно. И самые умные из них, те же большевики, от такого союза отказались не зря, понимая таящуюся в такой «дружбе» политическую гибель всех участников. Не став сотрудничать с февралистами в деле разрушения России в 1917 году, большевики смогли удержать ее от падения в пропасть. Смогут ли нынешние российские левые удержаться от союза с разрушителями России?

Читайте статью Владимира Павленко «Куда и зачем увлекает левые силы «оранжевая» стихия?».