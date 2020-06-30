Москва, , 22:58 — REGNUM Новая политика России в области ядерного сдерживания содержит открытый и доступный ответ на вызовы, которые несет современная геополитическая ситуация. О том, почему изменение российской стратегии становится настоящим переходом от обороны к наступлению, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Открытая крышка ракетной шахты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» утверждены указом президента России Владимира Путина от 2 июня 2020 года. Современное положение дел в области стратегической безопасности никак не назовешь «безоблачным», ведь все договоры между СССР и США, а также между Россией и США по стратегическим вооружениям или уже расторгнуты, или вот-вот исчерпают срок своего действия. Из того, что Вашингтон не намерен перезаключать эти договоры, заменять их новым или выдвигать встречные, приемлемые для России решения, новая российская стратегия обязана учитывать наступление этой новой эпохи.

И Россия, судя по ее достижениям в создании нового оружия, учитывает наступление новой эпохи и действует в соответствии с новыми вызовами. Массовое обновление российских сил ядерного сдерживания, действие на опережение в модернизации вооружений позволяют говорить о том, что Россия опережает США в области стратегических вооружений не менее чем на 8−12 лет. Теперь суверенитет России должен быть усилен и законодательно, принятием поправок в Конституцию РФ, и материально — способностью этот суверенитет защитить.

Читайте статью Владимира Васильева «Россия от стратегической обороны переходит к стратегическому наступлению».