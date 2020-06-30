Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Принимая поправки в Конституцию России, речь идёт будущем страны, детей и родителей, ветеранов. Об этом 30 июня заявил уральский полпред Николай Цуканов.

«Мы строили и продолжаем строить социальное правовое государство, и очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в Конституции», — отметил полпред.

Он добавил, что в статью 14 внесены вносятся поправки о зоне ответственности органов государственной власти и всех, кто должен заботиться о сохранении экологии, защите экологического пространства. Также вносятся изменения, касающиеся института семьи, роли Конституционного суда и другие.

Поэтому голосование — «это очень важный, ответственный шаг», — отметил полпред. Как сообщало ИА REGNUM, принять в нём участие можно с 25 июня по 1 июля.